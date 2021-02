Benfica de olho em lateral do Nápoles, avançam em Itália

Elseid Hysaj está em final de contrato e é apontado ao clube da Luz.

Fechado agora o mercado de transferências, o Benfica continua atento tendo em vista o reforço do plantel para a próxima época e, de acordo com a Imprensa italiana, está interessado no lateral-direito de 27 anos Elseid Hysaj, do Nápoles.

O emblema encarnado já terá encetado contactos pelo internacional albanês, que está em fim de contrato com o conjunto transalpino - o seu empresário Mario Giuffredi já disse que não vai continuar -, mas nesta altura o processo está ainda numa fase inicial, até atendendo ao que serão as diferenças económicas entre as partes.

Em 2020/21, Hysaj leva 14 jogos realizados pelo Nápoles, emblema que representa desde 2015. Em Itália, também já atuou no Empoli.