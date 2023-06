Benfica de olho em guarda-redes do Santos, diz-se no Brasil

As negociações com o Athletico Paranaense por Bento estarão complicadas e João Paulo, do Santos, será uma eventual alternativa.

O Benfica estará a ponderar avançar para a contratação de João Paulo, guarda-redes do Santos. E já terá feito uma proposta no valor de seis milhões de euros por 80 por cento dos direitos económicos.

A informação é adiantada pelo portal "Torcedores", numa altura em que o Athletico Paranaense estará a "dificultar" a saída de Bento para os encarnados.

Na temporada de 2023, o brasileiro, de 27 anos, soma 34 jogos pelo "Peixe", com 30 golos sofridos. Em 2022 realizou 62 jogos.