Benfica de olho em Enzo Fernández e River Plate aponta para cláusula milionária

Em destaque no conjunto de Buenos Aires, o atleta de 21 anos pensa também em continuar mais tempo de olho na Taça Libertadores. O técnico Marcelo Gallardo não fecha portas mas expressa exigências.

O Benfica está de olho na contratação de Enzo Fernández, médio e figura em destaque do River Plate, mas apesar dos passos dados, o clube da Luz não terá tarefa fácil para tornar uma realidade a chegada à Luz do jovem centrocampista argentino. Isto porque segundo apurou O JOGO os responsáveis dos millonarios não querem abrir mão do talentoso futebolista, importante na estratégia do técnico Marcelo Gallardo, e apontam para os 20 milhões de euros da cláusula de rescisão.

Com contrato até dezembro de 2025, Enzo Fernández até pode deixar o clube de Buenos Aires, como admitiu o treinador, mas só com um elevado investimento. "Pode haver propostas, mas vamos fazer valer os valores de mercado e se o jogador chegar com uma oferta e estiver disposto a sair, nunca fechei portas", afirmou Marcelo Gallardo no final do triunfo por 4-0 diante do Colo Colo, na fase de grupos da Taça Libertadores.

O River Plate assegurou a presença nos "oitavos" da prova, a serem disputados a 29 de junho e 6 de julho, algo que condiciona a estratégia a seguir, como atira o técnico. "Temos de ter calma, o que está por vir dá-nos pouco tempo de manobra e precisamos de ter equilíbrio. Nesse sentido sempre fomos claros: quando começamos a competir quero jogadores que estejam com a cabeça nos oitavos de final. Conversamos sobre isso internamente, com cada um dos que tem hipótese de sair. Sempre soube com antecipação quando um jogador pode sair por dialogar com eles."

Enzo Fernández, por sua vez, pretende também nesta fase permanecer ao serviço do River Plate, precisamente devido às ambições do clube na Libertadores. O desejo de continuar mais tempo na Argentina foi revelado pelo pai do atleta, Raúl Fernández, ao canal TNT Sports. "Pelo que falámos, ele pretende ficar, quer acabar a Taça Libertadores com o River. Como adeptos, queremos ganhá-la. Se puder jogar a final e ganhá-la melhor. Depois poderá ver o resto", afirmou, admitindo, porém, uma eventual mudança de cenário: "Se aparecer um clube a pagar a cláusula pode acontecer alguma coisa."

Porém, enquanto pai, e revelando que chegar à seleção argentina "é outra grande ambição" de Enzo Fernández, o pai do médio reconheceu: "O nosso desejo é que fique para poder desfrutar dele mais tempo como filho e no River. Vive com a mulher e a filha e vemo-lo pouco, duas ou três vezes por semana. Se for jogar para a Europa vamos vê-lo uma vez por ano."