Benfica de luto com falecimento de Luís Santos, técnico de equipamentos

Ligado ao futebol profissional das águias por mais de três décadas, foi vítima de doença grave aos 53 anos

O Benfica anunciou esta quinta-feira o falecimento, aos 53 anos, do técnico de equipamentos do clube Luís Santos, vítima de uma "doença grave desde o início do ano".

Os encarnados deixaram uma mensagem de pesar pela perda de alguém que trabalhou mais de três décadas no futebol profissional do Benfica, sendo um funcionário muito querido junto do grupo de trabalho, em particular dos jogadores. Exemplo disso foi quando, no último clássico das águias no Dragão, derradeiro jogo onde Luís Santos esteve, Carlos Vinícius dedicou ao técnico um dos golos.

Já na Gala do Benfica, Pizzi recebeu o prémio de Futebolista do Ano e deixou algumas palavras a Luís Santos. "Quero deixar uma palavra ao Luís Santos, que está a passar por problemas de saúde. É uma pessoa muito importante para nós e que nos dá condições para trabalhar", disse o médio na altura.