Benfica dá os parabéns a João Félix e tem resposta: "Para sempre..."

Jogador do Atlético de Madrid festeja esta quinta-feira o 23.º aniversário.

João Félix, antigo jogador do Benfica, atualmente no Atlético de Madrid, festeja esta quinta-feira o 23.º aniversário. O emblema encarnado fez questão de felicitar o internacional português, que não deixou as águias sem resposta.

"Obrigado. Para sempre no coração", comentou João Félix na publicação do líder do campeonato português.

Resta saber se o internacional luso terá como prenda de aniversário a chamada ao Mundial'2022. A convocatória de Fernando Santos é conhecida a partir das 17h30.