Benfica dá João Mário por fechado: a proposta e a resolução da cláusula antirrivais

Proposta de 7,5 milhões de euros deverá seguir nas próximas horas para Milão e águias até já contam com o médio.

As contas do Benfica são fáceis de fazer e apontam para que João Mário reforce o plantel de Jorge Jesus já na próxima semana ou que, pelo menos, já possa integrar a comitiva que dia 15 viaja até ao Algarve, onde fará um curto estágio, com três jogos em agenda.

Ao que O JOGO apurou, a proposta a ser endereçada ao Inter de Milão já está a ser elaborada e contempla o pagamento de 7,5 milhões de euros, já acertado de forma verbal através de intermediário, de tal forma que na Luz se confia que será aceite assim que cumpridos os requisitos definidos no contrato entre Sporting e Inter, celebrado em 2016, para a então venda do médio ao emblema italiano.

De facto, tanto Benfica como Inter e até o próprio jogador já concluíram que não haverá a obrigação de pagamento de 30 milhões de euros ao clube de Alvalade como indemnização pelo ingresso do jogador de 28 anos num clube português. Essa confiança resulta da leitura simples do contrato, cuja interpretação, como noticiámos no sábado, aponta para a necessidade dos milaneses informarem os leões da oferta que receberem e estes terem dois dias úteis para igualarem os valores e, em paralelo, chegarem a acordo com o próprio jogador.

Recente decisão que condenou o Sporting e a Juventus dá força à intenção do Benfica em contratar o ex-leão. Este ficou muito desiludido com a atuação dos responsáveis leoninos

Mesmo que estes termos não fossem seguidos e a conclusão dos responsáveis do Sporting aponte para a obrigatoriedade da indemnização, na posse dos encarnados está uma decisão do Comité Disciplinar da FIFA, de 20 de janeiro de 2020, a que o nosso jornal teve acesso, em que os leões foram condenados ao pagamento de uma multa pela inclusão de cláusulas similares nos contratos de venda de Hernan Barcos ao clube Liga de Quito, em 2017, e de Raphinha ao Rennes, em 2019. Além da multa de 50 mil francos suíços, ficou ainda um aviso de que "se estas infrações ocorrerem de novo no futuro, o Comité não terá outra opção que impor sanções mais severas ao Sporting", como se pode ler no final de uma decisão que também foi aplicada à Juventus, em 2019, quando vendeu Benatia ao Al Duhail.

Seguros da legalidade do ataque a João Mário, os encarnados avançaram com os contactos através de um intermediário, que questionou o Inter sobre o montante esperado para venda do médio, cujo contrato expira no final da temporada, tendo a resposta apontado para os 7,5 milhões de euros. Este é o montante que foi pedido ao Sporting para ficar com o jogador, tendo, porém, os leões avançado com uma oferta de apenas três milhões fixos e mais dois em variáveis.

Segundo apurámos, esta decisão deixou o médio desiludido com os dirigentes sportinguistas porque confiava que os termos acertados informalmente quando do seu empréstimo, pelos referidos 7,5 milhões de euros, seria respeitado e confirmado e que continuaria, por isso, a sua carreira em Alvalade. Como isso não aconteceu, o ex-leão deu maior abertura à investida das águias, com quem tem já um acordo alinhavado.