Clube da Luz contesta primeiro golo do FC Porto e diz que ficou um penálti por marcar sobre Everton.

O Benfica dirigiu esta sexta-feira críticas à arbitragem do encontro com o FC Porto, da ronda 16, apontando o dedo a dois lances e também à atuação do videoárbitro, a cargo de Tiago Martins.

"Os erros acumulam-se e, ontem, no Dragão, a lista, já longa, aumentou ainda mais. É inconcebível que a ilegalidade no lance do primeiro golo portista não tenha sido comunicada pelo videoárbitro. A bola foi dominada com o braço esquerdo e, apesar da possibilidade de se socorrer a imagens de inúmeros ângulos, nada foi feito. E depois, na segunda parte, ocorreu a falta evidente sobre Everton na área portista que, aparentemente, nem sequer mereceu uma análise cuidada de quem tem por missão auxiliar, com recurso à tecnologia, a difícil tarefa de ajuizar lances no relvado", escreveu o clube da Luz na "News Benfica".



"Temos de ser mais exigentes na utilização da videoarbitragem, para que lances capitais não passem despercebidos, o que é incompreensível quando tal se verifica. Como é possível que o árbitro não tenha sido chamado para analisar os lances do primeiro golo portista e da grande penalidade sobre Everton? Já no jogo da semana passada houve um golo anulado a Darwin por quatro centímetros, ficando para muitos a dúvida se o frame utilizado era o correto. Da mesma maneira que o pisão de que Darwin foi vítima também não mereceu qualquer análise", continuou, apontando ainda a "critérios díspares na admoestação de cartões amarelos".

"Não criticamos o duplo amarelo a André Almeida, numa partida em que o nosso capitão passou a ser, a par de João Vieira Pinto, o 30.º futebolista com mais jogos oficiais pelo Benfica (301), mas somos então obrigados a relevar que outros lances houve, protagonizados por jogadores adversários, que não mereceram o mesmo rigor", indica o Benfica.

Veja o lance do primeiro golo do FC Porto: