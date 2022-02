Benfica critica arbitragem dos jogos dos rivais: "Há quem em dificuldade seja sempre amparado"

"Fica muito mais fácil ganhar jogos assim", atira o clube da Luz.

Através da newsletter diária do clube, o Benfica criticou a "gritante ausência de uniformidade de critérios na Liga Portuguesa quanto a cartões amarelos" que se constatou no domingo (Sporting e FC Porto jogaram), de acordo com os encarnados. As águias referem que "há quem em dificuldade seja sempre amparado" e que, assim, fica "muito mais fácil ganhar jogos".

"E ontem, no futebol, voltámos a constatar a gritante ausência de uniformidade de critérios na Liga Portuguesa quanto a cartões amarelos depois de faltas duras, penáltis, expulsões, mas com um padrão comum: há quem em dificuldade seja sempre amparado. Fica muito mais fácil ganhar jogos assim", lê-se na News Benfica.

"Recordamos apenas que em três jogos - Estoril, Moreirense e Gil Vicente - decisões infelizes de arbitragem custaram ao Benfica sete pontos neste campeonato", acrescentam.