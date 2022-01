Benfica critica arbitragem do jogo com Moreirense: "Que VAR é este?"

Momento em que é originado o primeiro golo do Moreirense-Benfica

Águias entendem que golo de Gilberto na própria baliza não deveria ter contado por considerarem que Rafael Martins, eventualmente em fora de jogo, teve influência na jogada

A atuação de Bruno Esteves na função de videoárbitro do duelo entre Benfica e Moreirense, este sábado, foi criticada pelas águias. Através da rede social Twitter, o clube lisboeta questionou, em jeito de reparo, o porquê do autogolo de Gilberto, que originou o desbloquear do nulo inicial na Luz, não ter sido invalidado.

"Que VAR é este que valida este golo?", escreveu o Benfica numa publicação em que junta o lance do primeiro e único golo do Moreirense na 22.ª jornada da Liga Bwin, terminado empatado a um golo (1-1).

Para o Benfica, o mesmo não deveria ter contado por eventual fora de jogo de Rafael Martins no momento do cruzamento, considerando que o avançado teve influência no decurso da ação ocorrida na grande área encarnada.