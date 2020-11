"Benfica? Creio que é o momento ideal da minha carreira..."

Lucas Veríssimo quebrou o silêncio sobre o interesse do Benfica e frisa: é a hora certa para deixar o Santos.

Lucas Veríssimo não esconde: o desejo passa por representar o Benfica, com o clube da Luz a surgir como muito interessado na sua contratação, e esta é "a hora certa" para deixar o Santos.

Em entrevista ao Globoesporte, o central brasileiro falou sobre a possível (e provável) mudança para as águias, mostrando-se seduzido com a hipótese de jogar as competições europeias.

"É uma situação que realmente me atraiu bastante, por tudo o que a envolve. Poder atuar num clube deste nível na Europa, jogar competições como Champions, Liga Europa... Tudo isso me atraiu e eu creio que é o momento ideal da minha carreira, por tudo o que estou a viver agora e tudo que quero alcançar na minha vida. Estou à espera da definição por parte do Santos, mas o clube sabe da minha vontade e eu não escondi isso de ninguém", afiançou Lucas, de 25 anos, que não esconde o carinho pelo clube de Vila Belmiro:

"Todos sabem o que sinto pelo Santos. Comecei e cresci aqui, é um clube que não só aprendi a respeitar e ter carinho, mas também a amar. Eu amo o Santos e, todas as vezes que entro em campo, honro esta camisola e este clube que me deu tanto. Mas creio que essa é a hora certa", reiterou o defesa canarinho, que vê a sua venda como uma oportunidade para ajudar o "Peixe", numa fase em que o clube atravessa dificuldades financeiras.

"Fico ainda mais tranquilo para dizer que é a hora certa, porque tenho certeza de que é uma venda que pode ajudar também o Santos. Todos sabem que o clube passa por um momento complicado financeiramente. Então, é a realização de um sonho meu e um valor providencial ao clube também neste momento, não tenho dúvida", rematou Veríssimo.

De recordar que a decisão da venda do jogador ao Benfica foi adiada depois do parecer negativo do Conselho Fiscal do Santos, em reunião do Conselho Deliberativo, na última terça-feira. É agora provável que as águias tenham de pagar mais por Lucas Veríssimo do que aquilo que estava inicialmente previsto.