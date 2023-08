Benfica contrata defesa maliano. Vai jogar nos Sub-23

Modibo Keita chega do Derby FC, do Mali

O Benfica anunciou a contratação de Modibo Keita, defesa de 19 anos que estava no Derby FC. Será integrado na equipa de Sub-23 das águias, que compete na Liga Revelação.

Modibo Keita veio do Derby Football Club do Mali, o mesmo clube/academia onde também jogaram, por exemplo, Samba Koné, atualmente no Académico de Viseu e também Regis Ndo, do Estrela da Amadora

"Estou muito contente por estar num dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz por estar aqui. O grande objetivo passa por conquistar títulos, mas também chegar à equipa principal", afirmou o defesa-central maliano aos meios do clube encarnado.