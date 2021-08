Benfica contrata defesa-central romeno por 200 mil euros

Mario Tudose, de 16 anos, vai integrar os escalões de formação do Benfica.

Mario Tudose, internacional sub-17 pela seleção da Roménia, assinou contrato com o Benfica. Os encarnados vão pagar 200 mil euros ao Arges, clube que fica com direito a 20% do valor de uma futura venda.

Tudose tem 16 anos e joga como defesa-central. "O Benfica tem uma academia de topo e aposta muito nos jovens. Quero começar a jogar na equipa principal dentro de três ou quatro anos e dar o passo para um campeonato ainda mais forte", referiu em declarações ao site oficial do Arges.