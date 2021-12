Benfica contra proposta do Belenenses para repetição do jogo

Encarnados estão dispostos a acatar as decisões das autoridades competentes, mas não acreditam, apurou O JOGO, que a Liga aceite a solicitação dos azuis e contestam a forma como esta está a ser forçada

A Liga vai votar esta terça-feira, em Assembleia Geral (AG) Extraordinária, uma proposta que visa o adiamento de um jogo quando uma equipa não tiver 13 jogadores disponíveis, entre eles um guarda-redes.

Além disso, o Belenenses pretende que essa norma seja aprovada com retroatividade, ou seja, levando a que seja repetido o jogo com o Benfica, que os azuis iniciaram com nove devido a um surto de covid-19. O clube da Luz, segundo apurou O JOGO, não acredita que esta situação seja aceite pela Liga, manifestando-se contra a forma como o Belenenses pretende impor a forma, ou seja, com efeitos retroativos.

Dispostos a acatar as decisões tomadas pelas autoridades competentes caso a repetição seja uma realidade, os encarnados, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, consideram, porém, que tal situação poderia colocar em causa a legalidade do campeonato, tendo mesmo pareceres disponíveis que classificam essa retroatividade como uma inconstitucionalidade.