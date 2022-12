Benfica continua apoio humanitário à Ucrânia e envia 30 geradores

Emblema encarnado enviou 30 geradores, através da sua fundação e em parceria com o Shakhtar Donetsk.

O Benfica continua o seu apoio humanitário à Ucrânia, em guerra contra a Rússia desde fevereiro.

Através da sua fundação e em parceria com o Shakhtar Donetsk, o clube português enviou 30 geradores para o referido país.

"Numa primeira fase, a entrega será feita no Légia Varsóvia, um dos clubes membros da EFDN - European Football for Development Network, à qual o Benfica pertence", pode ler-se no site das "águias". "Depois, seguirão para Lviv, para gestão e distribuição do Shakhtar Donetsk por diferentes cidades ucranianas", lê-se ainda.

"Estamos sempre atentos a mais situações em que o nosso contributo possa ser positivo para a causa e para a melhoria das condições do povo ucraniano. É isso que nos move", disse à BTV Nuno Costa, representante da Fundação Benfica.