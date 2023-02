Benfica: contas de Bruno Paixão e jogadores suspeitos de corrupção analisadas, diz CNN

No entender da PJ e o MP há suspeitas fortes de se tratarem subornos do Benfica

As contas do ex-árbitro Bruno Paixão e de vários jogadores suspeitos de corrupção desportiva por ligações ao Benfica vão ser analisadas - cinco anos depois de começar a investigação -, depois de os extratos bancários terem chegado ao processo. A notícia é avançada esta sexta-feira pela CNN Portugal.

Recorde-se que o clube da Luz é suspeito de ter pago mais de um milhão de euros a um conjunto de empresas de José Santos Bernardes, amigo do então diretor financeiro do clube da Luz, Miguel Moreira.

O Ministério Público é de opinião que 90% do valor referido foi convertido em numerário e entregue a Miguel Moreira. Por seu turno, Bruno Paixão, terá sido pago com parte do dinheiro, encoberto por pagamento de falsas prestações de serviços informáticos.

No entender da PJ e o MP há suspeitas fortes de se tratarem subornos do Benfica ao árbitro, muitas vezes envolvido em polémicas em jogos do Benfica. No campo e como vídeoárbitro.