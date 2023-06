Benfica conquistou oito títulos em 12 possíveis, mas Rui Costa sonha com o pleno

Aos títulos masculino e feminino no futebol, o clube juntou seis nas modalidades. Líder da Luz quer mais. Os encarnados conquistaram, entre as cinco principais modalidades e o desporto-rei, oito campeonatos em 12 possíveis. Superaram os sete de 2021/22, aí com influência decisiva feminina.

Fechando a temporada como campeão de futebol masculino e feminino, o Benfica juntou ainda seis títulos nas principais modalidades de pavilhão (três em masculinos e outros tantos no feminino), mas Rui Costa, presidente das águias, quer ainda mais. O líder encarnado sonha, apurou O JOGO, com o pleno e para isso pretende manter o reforço do investimento, tanto no desporto-rei como nas restantes modalidades - situação expressa, aliás, no orçamento do clube para 2023/24.

Pela primeira vez, as águias juntaram os campeonatos no futebol masculino (o último título tinha sido em 2018/19) e feminino (atingiram o tricampeonato). No que diz respeito às modalidades, o Benfica foi ainda campeão masculino de basquetebol, hóquei em patins e voleibol, ganhando no feminino as ligas de andebol, futsal e hóquei em patins. Foram assim oito campeonatos em 12 possíveis - 66,7 por cento de sucesso -, perdendo no andebol e futsal masculino, basquetebol e voleibol feminino.

O registo de 2022/23 supera as conquistas da temporada anterior, na qual o Benfica somou sete campeonatos. Dois no masculino; basquetebol e voleibol; cinco no feminino: futebol, andebol, basquetebol, futsal e hóquei em patins.

O melhor ano analisando apenas o sector masculino fora em 2014/15, com quatro títulos nas modalidades (basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol) e ainda o campeonato de futebol. Em jeito de balanço à temporada desportiva, e ainda que fazendo menção a outras provas, o clube da Luz aproveitou para destacar, numa publicação no Instagram, aquilo que foi "uma época à Benfica".



Barcelona varreu tudo em masculinos

Em Espanha, o Barcelona teve uma época de sucesso, pois foi 100 por cento vitorioso nas principais modalidades em que tem equipas masculinas. O emblema blaugrana foi campeão em andebol, basquetebol, futsal e hóquei em patins na temporada agora finda. E para festejar algo inédito, o clube juntou o título de campeão de futebol em masculinos. O que o treinador Xavi fez no masculino, a equipa feminina repetiu e alcançou melhor: pois ainda ganhou a Liga dos Campeões.

Formação também deu exemplo

No que diz respeito ao futebol de formação, o Benfica esteve também em destaque em 2022/23. A época fechou ontem com o campeonato de iniciados, já conquistado no fim de semana anterior pelas águias, que juntaram esse título ao de juvenis. O clube da Luz falhou a conquista nos juniores (o Famalicão foi o campeão), perdendo a oportunidade de chegar a um pleno inédito. Em 45 temporadas em que foram atribuídos no mesmo ano os títulos de juniores, juvenis e iniciados apenas por seis ocasiões o emblema encarnado conseguiu ganhar dois campeonatos em simultâneo nestes escalões.