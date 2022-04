Benfica conquista Youth League: plantel principal a vibrar e provocação a Simic

Os sub-19 do Benfica conquistaram, no domingo, a UEFA Youth League depois de baterem na final o Salzburgo, por 6-0.

Plantel principal a vibrar

A conquista da Youth League não foi indiferente ao plantel principal do Benfica e vários atletas deram os parabéns ao grupo liderado por Luís Castro, como Vlachodimos, Helton Leite, Weigl, Yaremchuk, Rodrigo Pinho e os formados no Seixal Diogo Gonçalves, Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos. Este atirou nas redes sociais: "Lindo! Finalmente a taça a vir para onde pertence."

Sub-20: Peñarol na Intercontinental

O Benfica vai defrontar em agosto o Peñarol, vencedor da Libertadores de sub-20 deste ano, para a Taça Intercontinental de sub-20. O jogo, disputado no Estádio Centenário, no Uruguai, foi anunciado pelo clube sul-americano, que revelou nas redes sociais o acordo entre a UEFA e a CONMEBOL. Além disso, as águias têm também já garantida a presença na Youth League em 2022/23.

Recorde para Martim Neto

Especialista a abrir o marcador, Martim Neto marcou o primeiro golo do Benfica ontem, tal como tinha feito com a Juventus. E estabeleceu um novo recorde na prova, superando... o seu registo, que obtivera na meia-final. É o jogador mais rápido a marcar na final four, pois se com a Juve tinha marcado aos três minutos, diante do Salzburgo festejou logo aos 2".

Simic levou provocação

No lançamento da partida, Roko Simic, avançado croata do Salzburgo, apostava em golos ante o Benfica e na conquista do troféu de melhor marcador. Em branco no jogo, ficou como Simsir e Hansen, do Midtjylland, com sete, mas com mais jogos, e António Silva, central do Benfica, não perdoou. No Twitter, escreveu o nome do avançado e dois emojis em sinal de "adeus".