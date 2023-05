Benfica: conquista do 38.º campeonato aumenta distâncias na Europa

Benfica é a equipa com mais campeonatos domésticos conquistados, num comparativo com os outros países europeus.

A conquista do 38.º título de campeão reforça a posição do Benfica como equipa com mais títulos nacionais, em Portugal, mas também quando olhamos para o top-5 da Europa. Dentro de portas, o FC Porto tem ganho terreno desde a viragem do século com a conquista de onze campeonatos, totalizando 30 na sua história, ainda assim, o Benfica continua na frente da contagem com 38. O Sporting, que venceu em 2020/21 o primeiro título em 19 anos, tem 19 taças de campeão nacional na coleção.

Se olharmos para o panorama europeu, não há nenhuma equipa nas cinco principais ligas com tantos títulos como os encarnados. A Juventus, em Itália, é quem mais se aproxima com 36, mas o campeonato, este ano, foi entregue ao Nápoles e, por isso, a contagem mantém-se. Depois, em Espanha, o Real Madrid está a três títulos de chegar aos números das águias, mas a aproximação não acontecerá esta temporada, já que o Barcelona assegurou mais uma conquista da La Liga. Na Alemanha, a hegemonia do Bayern Munique (33) é inegável, com um fosso de 25 campeonatos em comparação com o Dortmund (Nuremberga está na II Liga), tendo o título sido decidido na derradeira jornada. Em Inglaterra está atribuído há mais tempo, com o Manchester City a revalidar o troféu - superou o Arsenal -, mas é o rival United quem mais vezes o venceu (20). Em França, o PSG chegou à 11.ª conquista.