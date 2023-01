Benfica confirma que SAD e administradores foram constituídos arguidos

Clube da Luz não especifica qual o processo em causa.

O Benfica confirmou este sábado que a SAD e os membros do Conselho de Administração no mandato entre 2016 e 2020 e que se encontram atualmente em funções foram constituídos arguidos, sem que tenha especificado o processo em causa. Este esclarecimento surge na sequência da informação do Diário de Notícias, que revelou que esta "será uma formalidade relacionada com prazos de prescrição, até porque ninguém foi sujeito a qualquer interrogatório."

"Em causa, supostamente, estará um processo em que se investigam os crimes emergentes dos emails pirateados ao Benfica e onde foram juntos outros processos, como o dos Vouchers e o Mala Ciao", escreveu o DN.

"Tendo em conta as notícias vindas hoje a público, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD confirma ter sido constituída arguida no passado dia 3 de janeiro, assim como, por inerência e entre outros, os membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções. A Benfica SAD não fará mais qualquer comentário sobre este assunto visto o processo se encontrar em segredo de justiça. A Benfica SAD manifesta a sua total disponibilidade e abertura para colaborar com as entidades competentes como sempre aconteceu até aqui", informou o Benfica.