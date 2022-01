Benfica confirma mais uma baixa: Vertonghen está infetado com covid-19

Está fora do encontro com o Paços de Ferreira.

O Benfica informou esta sexta-feira que Jan Vertonghen está também infetado com covid-19. Numa nota colocada no site oficial, o clube da Luz deu conta do teste positivo do belga, assim como de Vlachodimos, cuja situação já ontem tinha sido noticiada.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Odysseas e Vertonghen tiveram resultados positivos nos testes de diagnóstico covid-19 realizados no futebol profissional", pode ler-se.

Yaremchuk, Pizzi, Radonjic, Meité e Svilar também acusaram positivo e são outras baixas para o jogo de domingo (18h00) com o Paços de Ferreira.