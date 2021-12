Benfica confirma: Jorge Jesus falha clássico com o FC Porto para a Taça de Portugal

O Benfica comunicou que o foi "indeferido" o pedido de "medidas cautelares que visavam a suspensão do castigo de 15 dias" aplicado a Jorge Jesus e, por isso, o treinador vai falhar os dois próximos jogos - Marítimo e FC Porto.

O Benfica comunicou esta quinta-feira que Jorge Jesus vai falhar os dois próximos jogos da equipa - contra o Marítimo, para o campeonato, e frente ao FC Porto, para a Taça de Portugal. Na 16.ª jornada da Liga Bwin, também diante dos dragões, o treinador já vai estar no banco.

Segundo as águias, o "pedido de decretamento de medidas cautelares que visavam a suspensão do castigo de 15 dias" foi "indeferido". O recurso desta decisão prossegue no TAD, mas "na ausência de decisão em tempo útil", Jesus falhará mesmo os dois próximos desafios.

João de Deus vai orientar a equipa frente ao Marítimo, no domingo, para a 15.ª jornada da I Liga, e ao FC Porto, a 23 de dezembro, nos oitavos de final da Taça de Portugal. O castigo de Jorge Jesus termina a 29, pelo que já poderá estar no banco no dia 30, dia do clássico frente aos azuis e brancos, mas agora para o campeonato.

O técnico, recorde-se, foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina (CD), na sequência de críticas que fez à arbitragem após um jogo com o FC Porto, a 6 de maio da época passada.

Leia o comunicado na íntegra:



"O Sport Lisboa e Benfica informa que foi indeferido pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul o pedido de decretamento de medidas cautelares que visavam a suspensão do castigo de 15 dias aplicado ao seu treinador Jorge Jesus, após deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O recurso da decisão disciplinar prossegue agora os trâmites normais no TAD e, na ausência de decisão em tempo útil, o Sport Lisboa e Benfica esclarece que João de Deus, treinador adjunto, irá orientar a equipa do Benfica no jogo com Marítimo Sport Clube, bem como na próxima eliminatória da Taça de Portugal.

O treinador Jorge Jesus voltará a liderar a equipa no relvado na décima sexta jornada do Campeonato."