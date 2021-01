Benfica confirma empréstimo de Ferro: eis os detalhes

Acordo não inclui opção de compra, explica o clube da Luz.

É oficial: Ferro vai jogar no Valência. O Benfica confirmou na noite deste domingo o empréstimo do central até final da temporada, explicando que o clube espanhol não fica com cláusula de opção de compra.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Valência para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Ferro. O contrato de cedência acertado com o clube espanhol (La Liga) é válido até ao final da época 2020/21 e não inclui cláusula de opção de compra", pode ler-se no site oficial das águias.

Ferro, 23 anos, não era uma primeira opção de Jesus para o eixo defensivo. Esta temporada fez apenas sete partidas de águia ao peito.