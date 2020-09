Benfica confirma cláusula de Otamendi: este e outros valores com Rúben Dias incluído

Comunicado enviado esta terça-feira à CMVM.

O Benfica oficializou esta terça-feira a contratação do futebolista argentino Otamendi aos ingleses do Manchester City, informando a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que assinou um contrato de trabalho até junho de 2023 com cláusula de 30 milhões, conforme O JOGO noticiou.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o jogador Nicolás Otamendi realizou exames médicos com sucesso e celebrou um contrato de trabalho desportivo que vigora até 30 de junho de 2023, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros", pode ler-se na nota.

Os encarnados revelam ainda que, "desta forma, e na sequência do acordo alcançado com o Manchester City para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Nicolás Otamendi pelo montante de 15 milhões de euros, a Benfica SAD confirma a efetivação da aquisição dos direitos do referido jogador".

Numa outra nota, a Benfica SAD também torna oficial e refere estarem "cumpridas as condições previstas para a efetivação do acordo alcançado com o Manchester City para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Rúben Dias pelo montante de 68 milhões de euros, acrescido de um valor adicional de 3,6 milhões de euros, dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Mancester City".

O Benfica finaliza a nota informando ainda que os encargos a suportar pela Benfica SAD com os serviços de intermediação relativos à transferência de Rúben Dias ascendem a cinco milhões de euros.