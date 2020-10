Benfica confirma cenário grave com lesão de André Almeida

Lateral direito sofreu uma entorse no joelho direito, que resultou na rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno.

O Benfica confirmou nesta segunda-feira a gravidade da lesão de André Almeida, que deixou o jogo com o Rio Ave de maca após um choque com Carlos Mané.

"O atleta André Almeida sofreu uma entorse do joelho direito, no jogo de ontem, em Vila do Conde, da qual resultou rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno", pode ler-se na nota das águias.

O lateral direito português enfrentará agora um longo período de paragem.