Benfica confirma acordo com Roger Schmidt válido por duas épocas

Roger Schmidt vai ser treinador do Benfica nas próximas duas temporadas. A SAD encarnada confirmou esta quarta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), um acordo com o treinador alemão até 2024.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que alcançou um acordo final para a contratação do treinador Roger Schmidt para as próximas duas épocas desportivas, o qual está previsto ser formalizado no decurso da próxima semana", pode ler-se.

O técnico de 55 anos orientou o PSV, dos Países Baixos, nas duas últimas temporadas e em 2021/22 festejou a conquista da Taça. Regista ainda passagens por Beijing Guoan (China), Bayer Leverkusen (Alemanha) e Red Bull Salzburgo (Áustria), entre outros clubes de menor nomeada.