Benfica confirma à CMVM os moldes do novo acordo por Pedrinho

Benfica paga 18 milhões de euros pelo extremo.

O Benfica anunciou esta quarta-feira ter chegado a um novo acordo com o Corinthians na transferência do futebolista Pedrinho, com os encarnados a pagar 18 milhões de euros, menos dois do que o inicialmente previsto.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou hoje (quarta-feira) a acordo com o Sport Club Corinthians Paulista para alterar o valor de aquisição da totalidade dos direitos do jogador Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho) para um montante de € 18.000.000 (dezoito milhões de euros)", pode ler-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD encarnada adianta que este aditamento ao contrato de transferência do extremo brasileiro estabelece ainda que as datas das prestações previstas no acordo inicial sejam adiadas por um ano.

Já em relação ao contrato de trabalho desportivo com o jogador, este foi ajustado, uma vez que a data de início da presente época desportiva foi 3 de agosto de 2020, mantendo-se o vínculo contratual até 30 de junho de 2025 e cláusula de rescisão no valor 120 milhões de euros.

O Corinthians já tinha emitido um comunicado sobre o negócio.