No Boavista-FC Porto, Mbemba viu amarelo por um pisão a Yusupha. O VAR chamou Artur Soares Dias para rever o lance, mas o árbitro da partida manteve a decisão. O Benfica considera que deveria ter sido vermelho, comparando o lance com o que motivou a expulsão de Taarabt frente ao Vizela.

O Benfica visa a arbitragem do Boavista-FC Porto de domingo por ter perdoado a expulsão a Mbemba, defesa-central dos dragões. Na opinião das águias, o lance em causa não foi analisado com o mesmo critério daquele que motivou a expulsão de Taarabt na receção ao Vizela (1-1), na jornada anterior.

Na News Benfica desta segunda-feira, o clube da Luz refere que o critério utilizado "parece ser os diferentes emblemas [FC Porto e Benfica]", em que "o mesmo é sempre beneficiado, vez após vez", enquanto o Benfica é "sistematicamente prejudicado".

Os encarnados adiantam que "urge acabar com tamanha injustiça e repor a verdade desportiva, a bem da credibilidade do futebol português."

"Dois lances similares que motivaram intervenção do VAR, mas com desfechos diferentes. Taarabt, do Benfica frente ao Vizela, foi expulso, Mbemba, do FC Porto ante o Boavista, foi poupado. Afinal, qual é o critério no tipo de lance em causa? Se for, como parece ser, os diferentes emblemas, em que o mesmo é sempre beneficiado, vez após vez, e o Benfica sistematicamente prejudicado - pelo menos nove pontos sonegados esta época - urge acabar com tamanha injustiça e repor a verdade desportiva, a bem da credibilidade do futebol português", lê-se na newsletter diária do emblema lisboeta.

