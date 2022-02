Benfica com uma máquina pela frente: os impressionantes registos ofensivos e defensivos do Ajax

Águias lutam pelos "quartos" da Champions ante um Ajax demolidor e com a melhor diferença de golos (94) da Europa. Neerlandeses têm em 2021/22 a segunda melhor média no ataque (3,27), atrás dos 3,39 do Bayern, entre as 16 equipas ainda em prova. Já a defesa é a menos batida (0,42), superando o Chelsea (0,69).

Na ressaca do empate com o Boavista, o Benfica muda agora as agulhas para a Liga dos Campeões. E pela frente tem um obstáculo de montra na luta pela presença nos quartos de final. O Ajax tem-se revelado uma autêntica máquina demolidora.

Que o diga o Sporting, que na fase de grupos perdeu os dois jogos com os neerlandeses, que marcaram nove golos e sofreram três. A forma como o campeão português foi demolido é um exemplo perfeito da época do adversário das águias. Isto porque o também campeão dos Países Baixos já passou dos cem golos faturados em 2021/22 (108) e consentiu apenas 14. A diferença positiva de 94 tentos é recorde em toda a Europa.