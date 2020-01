Benfica com tudo para selar Robin Koch: os números do acordo

Encarnados mantêm negociações intensas com o Friburgo pelo central, com quem já têm um entendimento.

O Benfica está em cima de Robin Koch, procurando acelerar as negociações para assegurar a contratação do jovem central. O campeão nacional está mesmo a fazer um ataque cerrado ao defesa, mantendo permanentes conversas quer com o Friburgo quer com o representante do futebolista. E já com resultados, pois se com o emblema alemão ainda continua a dialogar para chegar a um entendimento com o jogador já existe acordo.

Recetivo à mudança para o Benfica, o central pedia 2,5 milhões de euros líquidos de salário anual, mas o emblema encarnado coloca em cima da mesa um ordenado à volta dos dois milhões. E para compensar essa diferença em relação à expectativa do futebolista de 23 anos o Benfica oferece ainda um prémio de assinatura.

De olho em Koch há algum tempo, o clube da Luz procura aproveitar o facto de o jogador, que está a ano e meio de terminar contrato com o Friburgo, poder ser também chamado a representar a Alemanha no Euro"2020. Por isso tenta fechar já a contratação do atleta, tendo demonstrado disponibilidade para pagar cerca de 15 milhões de euros, enquanto o conjunto germânico exige ainda mais.

Koch é um futebolista muito pretendido, nomeadamente na Alemanha, razão pela qual o emblema benfiquista tenta ganhar a corrida, olhando para o jogador de 23 anos como uma aposta forte para o eixo defensivo, até porque Jardel - o capitão encarnado está a analisar, assim como o Benfica, a oferta dos chineses do Qingdao Huanghai - pode sair, tendo as opções de Bruno Lage ficado também reduzidas após a saída de Conti, emprestado ao Atlas, do México. Além disso, Ferro, habitual titular ao lado de Rúben Dias, tem rubricado exibições menos positivas, até porque tem acusado alguns problemas físicos, que o têm deixado algo limitado.