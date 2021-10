Benfica com "reforço" de peso: Seferovic tem data marcada para o regresso

Se não houver imprevistos, o avançado poderá ser chamado para a Taça da Liga.

Se, na linha defensiva, Jorge Jesus tem dores de cabeça com os seus alas, no ataque o técnico prepara-se para voltar a somar uma opção: Haris Seferovic encontra-se na fase final de recuperação da lesão muscular na face posterior da perna esquerda que o tem travado nas últimas semanas.

Os derradeiros minutos do suíço pelas águias foram já a 29 de agosto, como suplente utilizado frente ao Tondela na Liga - jogando pela última vez a 8 de setembro, pela Suíça, ante a Irlanda do Norte. O jogador esteve fora de combate no último mês mas tem dado bons sinais e a ida a Guimarães, onde as águias arrancam quarta-feira a participação na Taça da Liga, é encarada como possível pelo Benfica.

O regresso de Seferovic às opções encarnadas acaba por representar um reforço de peso numa altura em que Rodrigo Pinho, vítima de rotura do ligamento cruzado anterior, ficará fora das contas até final da época.

Também com prognóstico positivo está Gedson, que devido a um traumatismo no tornozelo esquerdo tem estado entregue aos médicos encarnados. A possibilidade de recuperar a tempo do jogo de Guimarães está ainda em aberto.