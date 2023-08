Benfica com processo disciplinar e multas na sequência da Supertaça

Em causa o mau comportamento dos adeptos.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quarta-feira que foi instaurado um processo disciplinar ao Benfica, tendo multado o clube da Luz em mais de sete mil euros pelo mau comportamento dos adeptos no encontro da Supertaça com o FC Porto, que as águias venceram por 2-0.

O Benfica terá de pagar 5.100 euros devido a cânticos insultuosos e à deflagração de engenhos pirotécnicos nas bancadas.

De salientar ainda 2.550 euros por "arremesso perigoso de um objeto". "Entre o minuto 62:20 e 63:10 o jogo esteve interrompido devido ao arremesso para dentro do terreno de jogo de duas tochas vindas do topo norte, onde se localizavam adeptos afetos à equipa A (SL Benfica). Foi necessária a intervenção do corpo de bombeiros presentes no jogo para a retirada das mesmas", pode ler-se. "Entre o minuto 62:20 e 63:10, foram arremessadas duas tochas em direção ao terreno de jogo vindas da bancada exclusivamente dedicada aos adeptos da equipa A (SL Benfica). Este objeto não atingiu ninguém, tendo caído e ficado dentro da área de jogo. Foi necessária a intervenção do corpo de bombeiros presentes no jogo para a retirada das mesmas. Não verifiquei quaisquer danos materiais resultantes deste incidente", completa o CD.