Benfica com parceria para a Arábia Saudita: confira os detalhes

O Benfica assinou uma parceria com a empresa HJKSA, com sede na Arábia Saudita, com o objetivo de encontrar oportunidades de negócio e investidores, algo que será comandado por esta empresa.

Segundo revelou o portal "Sportspromedia", a parceria, que terá a designação de "Making Saudi Heroes", em português "Formando Heróis Sauditas", engloba-se no projeto Vision'2030, promovido pelo país do Médio Oriente, de forma a fomentar o seu desenvolvimento, nomeadamente através do desporto.

Em declarações publicadas pelo portal "Sportspromedia", o presidente do Benfica, Rui Costa, destaca a força da marca do clube da Luz e a sua capacidade a nível desportiva.

"Estamos muito honrados por fazermos parte da mudança global que a Arábia Saudita está a promover através do desporto e estamos determinados a comprometermo-nos com o projeto com o nosso conhecimento, experiência e talento", adianta Rui Costa, ressalvando ainda: "O Benfica é uma marca líder no que diz respeito ao treino de alta performance de atletas e estamos absolutamente comprometidos com as novas rotas que este projeto vai promover para o futuro da região. Acreditamos que a HJKSA será o nosso veículo para levar esse cenário adiante."