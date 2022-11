Benfica com o sexto melhor arranque da história: ciclo de Elek Schwartz está na mira

Sob o comando de Roger Schmidt, Benfica vai no sexto melhor arranque da história benfiquista.

O Benfica vai tentar esta noite acrescentar mais um triunfo à longa lista de êxitos que tem angariado esta temporada, de modo a manter a distância no topo da classificação para os mais diretos perseguidores. Se o conseguir, ou até se ceder um empate na visita ao Estoril, fará o 23.º jogo sem conhecer o sabor da derrota, deixando assim para trás o registo de Jorge Jesus, em 2011/12, com 22 partidas invictas, e passa a estar no top-6 desta sequência de imbatibilidade num arranque de temporada.

Escapando à derrota no duplo confronto com os canarinhos (Liga e Taça de Portugal), os encarnados irão manter-se nesta corrida virtual, que tem muito de histórico e de sucessos do passado.

Em mira ficará desde já o quinto posto, ocupado pelas águias de Elek Schwartz, que passaram incólumes ao desaire em 24 encontros, na época de 1964/65. O grau de dificuldade poderá passar depois para a sequência de 26 jogos, que averbaram John Mortimore (1977/78) e Jimmy Hagan (1971/72). Por fim, há ainda um resistente, mais longínquo no tempo, com 31 encontros sem derrotas: Bella Guttman, em 1959/60.