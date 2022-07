Benfica com miolo preenchido e muita gente ainda a lutar pela vida

Além de Florentino Luís e Enzo Fernández, Schmidt conta ainda com Weigl, Meité, Paulo Bernardo, Gabriel, Martim Neto e Taarabt. Destes, os últimos três não atuaram com o Reading.

Com 32 partidas até ao momento de águia ao peito, Florentino pretende fazer crescer a sua ainda curta história no Benfica, clube com o qual tem contrato válido por mais dois anos, até 2024.

O futebolista de 22 anos tem-se destacado para já num setor para o qual Roger Schmidt conta neste momento com muitas opções, face naturalmente aos 38 jogadores à sua disposição. Número que vai crescer com a chegada de Enzo Fernández, mais um centrocampista.

