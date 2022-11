Benfica com mais poder de fogo só há 32 anos

Média atual é de 2,73 golos por jogo e depois do Dragão o "score" é de 20 tiros em quatro partidas.

O Benfica somou no domingo o 23.º jogo da temporada e acrescentou no seu currículo mais uma goleada, que catapultou o número de golos para um total de 63. Olhando para registos anteriores, só recuando 32 anos se encontra um rendimento goleador mais expressivo. Foi em 1989/90, sob o comando de Sven-Goran Eriksson que as águias festejaram 69 tentos no mesmo número de partidas, que equivale a uma média de três tiros por encontro.

Para este andamento goleador contribuíram, e muito, os resultados averbados no ciclo de cinco triunfos consecutivos dos encarnados de Roger Schmidt, que arrancou com o triunfo magro (0-1) no Estádio do Dragão, ante o FC Porto. De então para cá, as águias marcaram mais 20 golos nas quatro partidas seguintes, nas vitórias expressivas sobre Juventus (4-3), Chaves (5-0), Maccabi Haifa (1-6) e, ontem, Estoril (1-5). De referir que nestas cinco partidas, os encarnados concederam apenas cinco golos.