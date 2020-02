As escolhas de Lage: Benfica com duas novidades e um regresso à Liga Europa

Svilar e David Tavares entram para as opções de Bruno Lage, que conta ainda com Dyego Sousa, que regressa à prova

O Benfica anunciou a lista de 20 convocados para o jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, frente ao Shakhtar Donetsk.

As únicas novidades são a inclusão do guarda-redes Svilar e o do médio David Tavares, uma vez que já se contava com a ausência do alemão Weigl, castigado pela UEFA, ainda ao serviço do Borússia de Dortmund.

Para Dyego Sousa, trata-se do regresso do avançado à Liga Europa, competição onde atuou, pela última vez, ao serviço do Braga, na época passada.

Lista de convocados

Guarda-Redes: Odysseas Vlachodimos, Ivan Zlobin e Svilar;

Defesas: Grimaldo, Rúben Dias, Ferro, Tomás Tavares e Nuno Tavares;

Médios: Rafa, Pizzi, Samaris, Cervi, Taarabt, Florentino, Chiquinho e David Tavares;

Avançados: Seferovic, Vinícius, Jota e Dyego Sousa.