Benfica colocado em corrida com Inter e Milan por jovem pérola sérvia

Radulovic está envolvido em polémica no Estrela Vermelha, mas desperta atenções além-fronteiras.

Andrija Radulovic, extremo de 18 anos do Estrela Vermelha, foi apontado na Sérvia como estando entre os alvos do Benfica, numa corrida com Inter e Milan.

O jogador termina contrato com o clube de Belgrado em junho de 2022 e, por o atleta não ter aceite o empréstimo a um clube do segundo escalão, terá sido posto à parte do plantel pelo técnico Dejan Stankovic, antiga glória do Inter.

Em 2020/21, Radulovic já realizou nove jogos pelo Estrela Vermelha, nos quais apontou um golo.