Benfica: clube russo quer empréstimo de Ferro, mas também há interesse na Croácia

Águias com abertura para aceitar empréstimo, mas os croatas do Osijek também estão na corrida

A próxima etapa na carreira de Ferro, de 24 anos, deverá incluir mais um empréstimo e, segundo O JOGO apurou, os russos do Khimki pediram ao Benfica o empréstimo do central até final da temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano. A decisão ainda não estará tomada, mas existe total abertura dos encarnados para aceitar a proposta, que inclui uma opção de compra de seis milhões de euros.

Nesta fase, a bola está do lado do jogador, que terá de decidir se aceita mudar-se para a Rússia, sendo certo que em cima da mesa há mais emblemas interessados. Entre eles estão os croatas do Osijek, que também já manifestaram junto dos responsáveis benfiquistas o interesse em contar com o contributo do jogador até final da temporada em curso, numa situação de empréstimo que o defesa já conhece, dado que esteve nessa condição no Valência na época passada.

Ferro está consciente de que não entra nos planos de Nélson Veríssimo, como já não entrava nos de Jorge Jesus, sobretudo pela concorrência interna que o afasta da possibilidade de somar minutos. Mesmo sem o lesionado de longa duração Lucas Veríssimo, à sua frente estão ainda Otamendi, Vertonghen e Morato, três opções para um novo figurino tático com linha de quatro defesas. Esta mudança encurtou ainda mais o espaço para o central que foi campeão pelo Benfica em 2018/19, com Bruno Lage ao volante da equipa e Nélson Veríssimo como seu adjunto. Daí que nos planos da SAD esteja a saída do jogador, ficando o jovem Tomás Araújo como quarta opção.