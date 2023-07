Benfica: clube italiano terá Musa debaixo de olho

Se a contratação de Retegui não for bem sucedida, Musa poderá ser um dos alvos a atacar pelo Génova.

O Génova estará a cobiçar Petar Musa, avançado do Benfica, de acordo com a televisão italiana Telenord. Embora não seja o alvo principal, o croata, de 25 anos, deu boas indicações aos responsáveis do clube transalpino com a época que realizou no Benfica.

Não tendo sido um titular na equipa de Roger Schmidt, Musa fez, ainda assim, 41 jogos, tendo marcado 11 golos.

De acordo com a mesma fonte, Mateo Retegui, avançado de 24 anos que joga no Tigre, da Argentina, e que recentemente foi convocado para a seleção de Itália, é o alvo número 1.

Musa, refira-se, tem contrato com o Benfica até junho de 2027. Há um ano, custou 6,5 milhões de euros aos encarnados, que o contrataram ao Boavista.