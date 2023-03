Minuto 38: Marca o Benfica! Rafa faz o 1-0! Aursnes sai a jogar e combina com Rafa, este dá a João Mário, ainda no meio-campo defensivo e arranca em velocidade. João Mário lança Ramos pela esquerda que cruza para Rafa receber já na área. Aí, teve tempo para controlar, rodar, escapar à marcação de dois adversários para ganhar ângulo e rematar em jeito com o pé direito. Foi o centésimo golo dos encarnados esta temporada.