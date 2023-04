Benfica clarifica Soares de Oliveira e valor das comissões de transferências

Benfica reagiu esta quarta-feira em comunicado

Em comunicado difundido esta quarta-feira, o Benfica desmentiu as recentes notícias que envolvem Domingos Soares de Oliveira, co-CEO da SAD, relativamente a um alegado afastamento do processo que levou à renovação de contrato de Roger Schmidt.

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece que é totalmente falso que Domingos Soares de Oliveira tenha estado afastado da renovação do contrato de Roger Schmidt, como, de forma infundada, escreve hoje o jornal 'Record'. O Co-CEO da SAD, em conjunto com os restantes elementos da Comissão Executiva, teve papel preponderante nas negociações e no acordo alcançado com o técnico alemão", lê-se na comunicação das águias, que repudiam ainda "a ausência de qualquer credibilidade e o espírito intriguista que repetidamente envolvem o clube".

O comunicado incluiu também um esclarecimento sobre o pagamento de comissões a empresários pelas transferências de jogadores realizadas nas duas últimas janelas, sobretudo pela referência que aponta para que os encarnados tenham pago tanto como os dois maiores rivais somados, na sequência dos dados revelados pela Federação Portuguesa de Futebol.

Nesse sentido, lê-se que não houve o cuidado "de explicitar que tal se deve ao facto básico de o Benfica também ter faturado mais do dobro que o Sporting e mais do triplo que o FC Porto com a venda de jogadores. E que, ainda mais importante, a percentagem de comissões foi 12 por cento no Benfica contra 15 e 20 por cento por parte dos rivais".

