Benfica: Chiquinho tem clubes turcos interessados

Médio foi emprestado na última época e este ano também não deverá ficar no plantel encarnado.

Chiquinho, médio que o Benfica cedeu por empréstimo aos turcos do Giresunspor em janeiro, tem o futuro indefinido, mas à SAD já chegaram ecos do interesse de clubes do mesmo país no jogador de 26 anos e que tem contrato com as águias até 2024.

Nova saída é o cenário mais provável para a carreira do jogador ex-Moreirense, embora não esteja excluído que faça a pré-época no Seixal.