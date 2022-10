Libertadores rende na Luz: Benfica chega aos 130 milhões com vendas e bónus

Além das verbas pelos passes, também o Brugge "deu" mais um milhão às águias por Yaremchuk, já que a qualificação para os oitavos de final da Champions valia essa verba para os cofres da Luz

A vitória do Flamengo na Taça Libertadores diante do Athletico Paranaense deu lucro ao Benfica, já que o clube da Luz recebeu 500 mil euros pela conquista, um dos objetivos definidos no acordo para a transferência de Everton para o Mengão. Dessa forma, e após outros 500 mil euros garantidos também na semana anterior pelo triunfo na Taça do Brasil, o Benfica atingiu os 130 milhões de euros de receitas com a saída de jogadores vendidos no mercado de verão.

Além das verbas pelos passes, também o Brugge "deu" mais um milhão às águias por Yaremchuk, já que a qualificação para os oitavos de final da Champions valia essa verba para os cofres da Luz.

Darwin, que valeu grande fatia da receita, face à venda por 75 M€ para o Liverpool, pode render em breve mais cinco milhões, pois leva oito jogos como titular e está apenas a dois dos dez, que valem mais um encaixe extra.

Receita com jogadores transferidos no verão:

Pedro Pereira (Monza) 2.5 M€

Vukotic (Boavista) 0.5 M€ (50%)

Gedson (Besiktas) 6 M€ (50%)

Nuno Santos (Charlotte FC) 1 M€

Jota (Celtic) 7.5 M€ (70%)

Everton (Flamengo) 14.5 M€

Úmaro Embaló (Fortuna Sittard) 1M€

Darwin (Liverpool) 75 M€

Yaremchuck (Brugge) 17 M€

Carlos Vinícius (Fulham) 5 M€