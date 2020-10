Benfica castigado com interdição do estádio por um jogo

Castigado com um jogo de interdição, Benfica vai interpor recurso.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira a interdição do Estádio da Luz por um jogo, aplicando este castigo ao Benfica na sequência de factos ocorridos no encontro com o Gil Vicente, a 24 de fevereiro.

O emblema encarnado vai, no entanto, contestar a decisão do CD e vai avançar, segundo apurou O JOGO, com uma providência cautelar e recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto, processo que, quando der entrada, terá efeitos suspensivos imediatos.

Em causa para a aplicação desta medida está, de acordo com o comunicado do CD, a "prática de infração disciplinar" e a "inobservância qualificada de outros deveres" relacionados com o Regulamento da Prevenção da Violência e do Manuel do Oficial de Ligação aos Adeptos. Assim, as águias foram ainda multadas no valor de 10 200 euros.

Já o Gil Vicente também foi punido com uma coima de 1530 euros.