Benfica carregou Enzo para ser estrela da Argentina

Jornalistas que acompanham a seleção albiceleste no Catar consideram que o médio é já o motor da equipa

Vários têm sido os craques, atuais e já do passado do futebol argentino, a tecerem rasgados elogios às qualidades e exibições de Enzo Fernández, que se estreou a titular no último jogo, diante da Polónia, e até fez uma assistência para o 2-0, já depois de ter marcado no jogo anterior, com o México. Porém, passando da visão de quem tem a experiência de ver o futebol sobre o relvado para quem o divulga de fora, a análise não difere da linha que O JOGO tentou perceber com o contributo de três jornalistas que cobrem o dia a dia da seleção argentina no Catar. Resumindo, todos eles referem que o médio de 21 anos está no Mundial por "culpa" do seu talento, mas também da visão do Benfica.