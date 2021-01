Benfica cancela conferência de antevisão à meia-final da Taça da Liga

Consequência do surto de casos positivos de covid-19 na estrutura do futebol profissional encarnada

O departamento de futebol profissional do Benfica anunciou, esta terça-feira, o cancelamento da conferência de Imprensa de antevisão ao jogo da meia-final com o Braga, agendada para as 14 horas, relativa à final-four da Taça da Liga.

"No seguimento do número de casos detetados nos últimos testes realizados no Benfica Campus, e com o intuito de restringir os contactos sociais no centro de estágio, o Benfica cancela a conferência de imprensa marcada para as 14h00", pode ler-se na nota.

O treinador da equipa do Benfica, Jorge Jesus, iria projetar, no Seixal, o embate com a formação arsenalista, marcado para a próxima quarta-feira (19h45), no Estádio Doutor Magalhães Pessoa.

A decisão do departamento de futebol profissional encarnado deve-se ao surto de 17 novos casos positivos de infeção por covid-19 entre jogadores, equipa técnica e staff de apoio, detetados no decurso dos testes realizados desde o último sábado.