Benfica Campus é considerada a academia mais valiosa do Mundo

Academia do Benfica avaliada em 670 milhões de euros pelo Safe Betting Sites

Benfica Campus, academia do Benfica, foi avaliada em 670 milhões de euros, fazendo dela a mais valiosa do mundo, de acordo com o Safe Betting Sites.

"A academia de futebol do Benfica é inigualável quando se trata de desenvolver o talento futebolístico. Também conhecida como o Benfica Campus, tem produzido alguns dos futebolistas mais talentosos do mundo desde a sua inauguração em 2006. Entre eles estão Bernardo Silva, Renato Sanches e João Félix. Estes passaram a jogar em alguns dos maiores clubes do mundo, cimentando a reputação de excelência da academia", pode ler-se no site.

A avaliação da academia das águias fica à frente dos seus concorrentes mais próximos: Chelsea (630 milhões de euros) e Barcelona (581 milhões de euros).

"O Benfica criou um programa abrangente que alimenta o talento, fornecendo conhecimento vital da indústria ao longo de cada fase de desenvolvimento", pode ler-se. O papel da inovação na produção de alguns dos melhores jovens jogadores também é destacado.