"Benfica? Bento não está à venda, está feliz no Athletico Paranaense e vai ficar"

Dirigente do Athletico Paranaense desvaloriza vontade do guardião em jogar na Europa. Pretendido pelas águias para concorrer com Vlachodimos pela titularidade na baliza, o guarda-redes de 24 anos encara com agrado a mudança para a Luz mas vê o seu clube travar a saída.

O Benfica pretende assegurar a contratação de Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense, e conta a seu favor com a vontade do atleta em jogar na Europa. O clube de Curitiba não se mostra, contudo, particularmente impressionado e mantém o tom irredutível quanto à pretensão em segurá-lo pelo menos até dezembro. "Ele não está à venda. Está feliz aqui e vai ficar", atira a O JOGO Alexandre Mattos, diretor executivo do clube brasileiro, quando confrontado precisamente com o desejo de Bento em experimentar um novo desafio na carreira e atuar no Velho Continente, agradado que está com a possibilidade de vestir de águia ao peito.

A primeira oferta dos encarnados, que se aproximou, segundo a Imprensa brasileira, dos seis milhões de euros, foi recusada, e a SAD benfiquista prometeu voltar à carga. No entanto, não terá vida fácil para convencer os responsáveis do Athletico Paranaense. "Não existe negociação", atira o dirigente do Furacão, sobre o momento do processo. E questionado sobre a possibilidade de o Athletico Paranaense aceitar uma oferta do Benfica de dez milhões de euros, valor apontado pela Imprensa brasileira como sendo o desejado pelo Furacão para abrir mão do atleta - além de manter uma percentagem e a continuidade do guardião até ao final do ano -, Alexandre Mattos aponta novamente para o bloqueio à saída do futebolista, de 24 anos: "Vai ficar."

Rui Costa não negou o interesse em Bento, mas sublinhou que seja o jogador do Paranaense ou outro qualquer, o Benfica não irá passar dos limites traçados. Atento, o guardião coloca tudo nas mãos do clube e dos seus empresários, ainda que vá pressionando para sair. "O meu sonho é jogar na Europa, todos os jogadores sonham jogar na Europa", já disse.

Quatro às ordens de Schmidt

Enquanto espera que a SAD benfiquista consiga garantir mais uma opção para a baliza, Roger Schmidt vai afinando a nova temporada com quatro guarda-redes às suas ordens. O treinador germânico e o seu adjunto responsável pelo treino dos guardiões, Fernando Ferreira, preparam 2023/24 com Vlachodimos, Samuel Soares, Léo Kokubo e Marcel Mendes. O primeiro corre o risco de ser suspenso pois foi alvo de um processo de inquérito após declarações em relação ao FC Porto e por isso Schmidt utilizou Samuel Soares durante os 90" do particular com o Southampton.