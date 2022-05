Benfica bate FC Porto no sprint final e sagra-se campeão nacional de juniores

Águias celebram, graças ao diferencial de golos, pela 25.ª vez no historial e juntam a conquista à da Youth League.

O título está entregue. O Benfica venceu o Braga, por 3-0, em simultâneo ao triunfo do FC Porto sobre o Estoril, por 6-0, e sagrou-se campeão nacional de juniores, devido à diferença de golos (35-14 contra 29-9) dado que águias e dragões terminaram com 33 pontos, ao cabo de 14 jornadas relativas à fase de apuramento do vencedor.

As águias, que impediram a revalidação do título pelos jovens portistas, asseguraram o primeiro lugar a cerca de 10' do fim do jogo com o Braga, quando fizeram o 2-0 ante os minhotos, numa altura em que os dragões já goleavam, por 5-0, os estorilistas.

Após duas épocas sem título atribuído - em 18/19 foi ganho pelo FC Porto - face à pandemia de covid-19, o Benfica voltou a celebrar a conquista da liga sub-19, pela 25.ª vez no historial - mais duas do que os dragões -, juntando-o à vitória na Youth League.