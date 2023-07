Benfica B realiza primeiro treino no sábado já com Nélson Veríssimo

Francisco Domingues, jogador da equipa B do Benfica

Redação com Lusa

De regresso ao clube após passagem pelo comando técnico do Estoril.

O Benfica anunciou esta quinta-feira que o primeiro treino da equipa B de futebol vai decorrer no sábado, no Seixal, já às ordens de Nélson Veríssimo, treinador que regressa ao clube depois de ter comandado o Estoril.

Na equipa que vai disputar a II Liga apresentaram-se já hoje 26 jogadores ao trabalho no arranque da pré-temporada para realizarem os exames médicos e testes físicos, que se prolongam esta sexta-feira, anunciou o clube na sua página oficial na Internet.

Os benfiquistas têm já vários encontros de preparação agendados na pré-época, estando o primeiro previsto para sábado, 15 de julho, no Benfica Campus, frente ao Alverca, conjunto da Liga 3.

Segue-se a participação no Torneio de Verão do Varzim, em 22 e 23 de julho. O primeiro teste será frente à formação da casa, o Varzim, também da Liga 3, em 22 de julho, ficando por definir o segundo adversário na prova e o horário do encontro, isto em função dos resultados das meias-finais.

A preparação da temporada 2023/24 continuará com os desafios frente ao Estrela da Amadora (I Liga) e Caldas (Liga 3), os dois a serem disputados em 29 de julho, o primeiro no Benfica Campus e o segundo nas Caldas da Rainha.

Nélson Veríssimo, de 46 anos, tinha saído do Benfica após terminar na equipa principal a época 2021/22 e depois, em 2022/23, ter treinado os estorilistas na I Liga, antes de regressar agora ao emblema da águia.